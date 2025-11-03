Топ-5 ошибок при выборе страховой компании для ДМС и как их избежать

Приглашаем на бесплатный вебинар от Finance.ua, который состоится 13 ноября в 13:00 по Киеву.

Этот вебинар для вас, если вы:

HR в компании, ориентированной на содержание и поощрение лучших кадров

Владелец компании, желающий улучшить лояльность сотрудников

Предприниматель, который планирует открыть свою компанию.

Делиться опытом будет

Дарья Сатко — руководитель по работе с клиентами страхового бизнеса Finance.ua и Minfin.com.ua. 10 лет в сфере страхования: от работы в топовых страховых компаниях до агрегаторов — наш спикер знает все подводные камни корпоративного медицинского страхования.

5+ успешных вебинаров по страхованию

Вы не услышите сухой теории, только проверенные на практике советы и готовые решения как для бизнеса, так и для физических лиц.

За 60 минут вебинара мы рассмотрим:

Что такое ДМС?

Коротко, о том, что такое ДМС, как изменился рынок, как повлияла война, отключение света и инфляция на программы страховых компаний.

Почему выбор страховой — критический фактор?

Почему выбор страховой компании важен и как обезопасить себя от неправильного выбора.

Алгоритм выбора страховой компании

Анализ потребностей клиента, роль брокера в подборе предложения и проведении тендера, сравнение предложений.

«Красные флажки» или ТОП-5 ошибок при выборе страховой

На что обращать внимание и что может быть не ок на этапе оценки предложения

Как HR может аргументировать выбор перед руководством

Полезные советы, как донести важность ДМС и выбор страховой компании

Кейсы/реальные примеры

Покажем на реальных примерах, как Finance.ua готовит предложение по ДМС и проводит анализ

Регистрируйтесь и получайте на email ГАЙД «Как подготовиться к медицинскому страхованию коллектива» и другие подарки