Приглашаем на бесплатный вебинар от Finance.ua, который состоится 13 ноября в 13:00 по Киеву.
Топ-5 ошибок при выборе страховой компании для ДМС и как их избежать
Этот вебинар для вас, если вы:
- HR в компании, ориентированной на содержание и поощрение лучших кадров
- Владелец компании, желающий улучшить лояльность сотрудников
- Предприниматель, который планирует открыть свою компанию.
Делиться опытом будет
Дарья Сатко — руководитель по работе с клиентами страхового бизнеса Finance.ua и Minfin.com.ua. 10 лет в сфере страхования: от работы в топовых страховых компаниях до агрегаторов — наш спикер знает все подводные камни корпоративного медицинского страхования.
5+ успешных вебинаров по страхованию
Вы не услышите сухой теории, только проверенные на практике советы и готовые решения как для бизнеса, так и для физических лиц.
За 60 минут вебинара мы рассмотрим:
Что такое ДМС?
- Коротко, о том, что такое ДМС, как изменился рынок, как повлияла война, отключение света и инфляция на программы страховых компаний.
Почему выбор страховой — критический фактор?
- Почему выбор страховой компании важен и как обезопасить себя от неправильного выбора.
Алгоритм выбора страховой компании
- Анализ потребностей клиента, роль брокера в подборе предложения и проведении тендера, сравнение предложений.
«Красные флажки» или ТОП-5 ошибок при выборе страховой
- На что обращать внимание и что может быть не ок на этапе оценки предложения
Как HR может аргументировать выбор перед руководством
- Полезные советы, как донести важность ДМС и выбор страховой компании
Кейсы/реальные примеры
- Покажем на реальных примерах, как Finance.ua готовит предложение по ДМС и проводит анализ
Регистрируйтесь и получайте на email ГАЙД «Как подготовиться к медицинскому страхованию коллектива» и другие подарки
