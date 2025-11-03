НБУ выпустил памятную монету в честь символа нового года (фото)

Национальный банк Украины пополнил новой памятной монетой Год Лошади номиналом 5 гривен серию «Восточный календарь». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дизайн монеты

На реверсе изображен стилизованный символ восточного календаря 2026 — лошадь на фоне подковы. Подкова символизирует удачу и защиту, которые мы желаем украинским защитникам и защитницам. Под этим изображением расположены три точки — символ продолжения борьбы.

Грива Лошади передает динамику движения «по ветру» или «против ветра» — это метафора внутренней силы, сопротивления и стремления к свободе.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга — стилизованные часы со стрелкой, указывающие на председательствующий в 2026 году знак китайского зодиака.

Дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор — Владимир Атаманчук.

Продажа монет.

Памятная монета «Год Лошади» вводится в обращение 3 ноября 2025 года. Ее номинал 5 гривен. Тираж — 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине НБУ с 4 ноября.

Кроме того, монета будет реализовываться и банками-дистрибьюторами (перечень есть на нашем сайте) по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.