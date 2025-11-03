В октябре НБУ увеличил продажи валюты на межбанке до $2,9 млрд

В октябре 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила $2,915 млрд, что на 27,3% больше объема чистой продажи в сентябре ($2,290 млрд). Об этом свидетельствуют данные НБУ .

Согласно данным, в октябре НБУ почти не покупал валюту, а продал $2,916 млрд.

Напомним

В сентябре 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила $2,290 млрд, что на 15% меньше объема чистой продажи в августе ($2,697 млрд).