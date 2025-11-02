За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 940 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1143670 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 ноября: 940 российских оккупантов и 348 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 143 670 (+940) человек
- танков — 11 316 (+0) ед.
- боевых бронированных машин — 23 525 (+4) ед.
- артиллерийских систем — 34 162 (+25) ед.
- РСЗО — 1 534 (+0) ед.
- средства ПВО — 1235 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 052 (+348) ед.
- крылатые ракеты — 3 917 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 66 290 (+121) ед.
- специальная техника — 3987 (+0) ед.
Источник: Минфин
