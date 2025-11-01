Прибыль Tether превысила $10 миллиардов, а активы в гособлигациях США достигли рекорда

Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, опубликовала отчет за третий квартал 2025 года, подготовленный независимой аудиторской фирмой BDO. Согласно ему, чистая годовая прибыль компании с начала года превысила $10 миллиардов.

Избыточные резервы (буфер, превышающий обязательства) составляют $6,8 миллиарда. Резервы для токенов USDT в обращении составляют $181,22 млрд, что превышает общие обязательства компании на $6,77 млрд.

Tether стал 17-м крупнейшим держателем долга США

Одним из наиболее заметных событий квартала стал рекордный рост инвестиций Tether в государственные казначейские облигации США. Общая прямая и косвенная экспозиция Tether в казначейских облигациях достигла около $135 миллиардов.

Это делает Tether одним из крупнейших держателей госдолга США в мире, обойдя Южную Корею и заняв 17 место среди стран-держателей.

Кроме того, компания продолжает диверсифицировать резервы:

золотые резервы составляют $12,9 млрд,

резервы в биткоинах — $9,9 млрд.

Рост предложения и стратегические инициативы

За III квартал 2025 года было выпущено более $17 млрд новых USDT, а общее количество токенов в обращении превысило $174 млрд.

Tether также активно инвестирует в развитие экосистемы и новые отрасли:

Инвестиции: Компания развивает инициативы в сфере Искусственного интеллекта (ИИ), энергетики и P2P-коммуникаций.

Эль Сальвадор: Tether Holdings подала заявку на получение лицензии Инвестиционного фонда в Эль Сальвадоре.

Выкуп акций Компания запустила инициативу выкупа собственных акций (share buyback) с потенциальным участием институциональных инвесторов.

В октябре Tether также завершила урегулирование судебного иска Celsius, используя собственный инвестиционный капитал, что не повлияло на резервы токенов.