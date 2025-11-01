Национальный банк в течение недели, с 27 по 31 октября, купил на межбанковском рынке $0,10 млн и продал $691,50 млн. Чистая продажа валюты составила $691,40 млн против $640,55 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке на $50 миллионов
Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $50,85 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $40,35 млн;
- продал $28 556,73 млн;
- чистая продажа валюты — $28 516,38 млн.
