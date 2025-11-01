НБУ увеличил продажу валюты на межбанке на $50 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 27 по 31 октября, купил на межбанковском рынке $0,10 млн и продал $691,50 млн. Чистая продажа валюты составила $691,40 млн против $640,55 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.