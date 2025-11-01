За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1142730 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 31 октября: 900 российских оккупантов, 6 танков и 349 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 142 730 (+900) человек
- танков — 11 316 (+6) ед.
- боевых бронированных машин — 23 521 (+2) ед.
- артиллерийских систем — 34 137 (+9) ед.
- РСЗО — 1 534 (+1) ед.
- средства ПВО — 1235 (+2) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 76 704 (+349) ед.
- крылатые ракеты — 3 917 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 66 169 (+58) ед.
- специальная техника — 3987 (+1) ед.
