Курс валют: евро в банках подешевел на 23 копейки

В пятницу, 31 октября, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подешевел на 17 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился 4 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 16 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,20 грн. Евро покупают за 48,35 грн, а продают за 49,02 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,04−42,09, евро — 48,79−49,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,85−41,88 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,40−48,43 грн/евро.

