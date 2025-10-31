За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1141830 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 октября: 970 российских оккупантов, 37 ракет и 648 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 141 830 (+970) человек
- танков — 11 310 (+5) ед.
- боевых бронированных машин — 23 519 (+5) ед.
- артиллерийских систем — 34 128 (+39) ед.
- РСЗО — 1 533 (+2) ед.
- средства ПВО — 1233 (+1) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 76 355 (+648) ед.
- крылатые ракеты — 3 917 (+37) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 66 111 (+118) ед.
- специальная техника — 3 986 (+0) ед.
Источник: Минфин
