Опционы VS Акции: что выгоднее держать в условиях высоких ставок — советы для новичков

В мире инвестиций опционы часто воспринимают как сложный или слишком рискованный инструмент, поэтому большинство инвесторов ограничиваются классическими подходами — инвестированием в акции. В то же время современные рыночные условия постепенно меняют эту парадигму. Подробнее о возможностях и роли опционов в инвестиционных стратегиях расскажет инвестиционный эксперт Тимур Трушковский.

Практический взгляд на опционы

Опционы постепенно перестают восприниматься исключительно как спекулятивный или слишком рискованный инструмент. На практике они являются эффективным средством управления рисками и оптимизации доходности портфеля.

В отличие от классического подхода «купи и держи», опционные стратегии позволяют инвестору гибко реагировать на рыночные изменения и получать прибыль даже в периоды низкой волатильности.

Например, инвестор, владеющий 100 акциями Apple, может продать право на их покупку по цене, на 5% превышающей текущую, и получить премию — около $200. Если акции не достигают этой отметки, инвестор оставляет их в своей собственности и получает премию в качестве дополнительного дохода. Если же цена растет — акции продаются по заранее определенной выгодной цене, и премия добавляется сверху. Такой подход известен как Covered Call — базовая стратегия, обеспечивающая дополнительный денежный поток без полного отказа от потенциала роста.

Другая популярная стратегия — Protective Put, или опционная защита от падения. Она работает по принципу страхования: инвестор платит небольшую премию, но в случае резкого снижения цены актива получает компенсацию, что уменьшает убытки. Такой подход позволяет сохранить капитал в нестабильные периоды, не выводя средства с рынка.

Благодаря этим возможностям опционы все чаще рассматриваются как инструмент профессионального управления капиталом, обеспечивающий баланс между доходностью и риском. Их активно используют ведущие институциональные инвесторы, интегрируя опционные стратегии в структуру долгосрочных портфелей.

Когда высокие ставки меняют правила игры

В условиях высоких процентных ставок опционы становятся особенно актуальными. Когда банковские депозиты или государственные облигации приносят 5−6% годовых практически без риска, полное инвестирование в акции кажется менее привлекательным, ведь они могут не оправдать ожиданий.

Опционы же позволяют участвовать в потенциальном росте акций, одновременно ограничивая риски. Например, вместо покупки акций Apple за $10 000, инвестор может приобрести call-опцион за $500, который дает право купить акции по фиксированной цене в течение месяца.

Если цена акции растет на 5% — до $10 500, прибыль от опциона будет сопоставима с прибылью от прямого владения акцией. В то же время остальные $9 500 капитала могут работать на депозите, принося гарантированные 5−6% годовых (около $40−50 в месяц).

Если же акция не достигает заданной отметки, инвестор получает $500 премии в качестве дополнительного дохода, а сам актив остается в собственности. Таким образом, опционы позволяют одновременно контролировать риск и участвовать в потенциальном росте рынка, даже когда он движется в сторону или остается нестабильным.

Революция ETF-фондов: как волатильность стала источником дохода

Одним из самых интересных открытий последних лет стало появление ETF-фондов, построенных на опционных стратегиях. Они доказали, что опционы могут быть не только инструментом для профессионалов, но и доступным способом получения стабильного дохода для обычных инвесторов.

Например, фонд MSTY, который в прошлом году выплачивал более 100% годовых дивидендов. Такая высокая доходность — результат четкой математической стратегии, которую важно понимать перед любыми инвестиционными решениями.

Фонд держит акции MicroStrategy — компании, известной своими крупными инвестициями в биткойн, что делает ее акции чрезвычайно волатильными. MSTY регулярно продает опционы call на эти акции, получая премии от трейдеров, которые хотят застраховаться от рисков или заработать на росте. Эти премии ежемесячно выплачиваются инвесторам фонда в виде дивидендов.

Однако есть важный нюанс: такая стратегия ограничивает потенциал роста. Если акции MicroStrategy резко дорожают, фонд не получает полной выгоды, ведь часть прибыли он «отдает» через проданные опционы. В то же время в случае падения рынка, фонд несет убытки в полной мере.

Более консервативный подход демонстрируют JEPI и JEPQ от JPMorgan — одни из самых популярных ETF этого типа. Они формируют диверсифицированные портфели акций из индексов S&P500 или Nasdaq100 систематически продают опционы call, превращая рыночную волатильность в регулярный денежный поток. Их средняя доходность обычно составляет 8−12% годовых — существенно ниже, чем у MSTY, зато с более умеренным уровнем риска.

Математика на конкретном примере

Чтобы понять реальную эффективность таких стратегий, проведем подробные расчеты на примере фонда MSTY. Важно: это не рекомендация к покупке, а лишь демонстрация того, как работает механика опционных фондов.

Предположим, мы инвестируем $5 000 в MSTY в начале года и удерживаем позицию в течение шести месяцев. Рассмотрим три сценария:

Сценарий 1. Падение базового актива на 30%

При таком падении стоимость фонда также снижается на 30%, однако благодаря ежемесячным дивидендным выплатам (которые в среднем составляют 8−10% в месяц) общая доходность за период составила около +1,6%. Даже в негативном сценарии инвестор остается в небольшом плюсе.

Сценарий 2. Боковое движение рынка

Если базовый актив колеблется в пределах ±10% без четкого тренда, фонд продолжает генерировать высокие дивиденды без значительных потерь капитала. Итоговая доходность за полгода составляет около 35%.

Сценарий 3. Рост базового актива

В случае роста MicroStrategy на 40−50% фонд получает часть этого роста и дивидендные выплаты. Общая доходность может достигать до 67% за полгода.

Эти цифры демонстрируют результат правильно настроенной финансовой системы. Однако они также подчеркивают главный компромисс: в обмен на высокий текущий доход инвестор ограничивает свое участие в потенциальном росте актива.

Развенчание мифа о чрезмерной рискованности

Одно из самых распространенных предубеждений в отношении опционов — убеждение, что они слишком рискованны. На самом деле это миф, который возник из-за путаницы между настоящими фондовыми опционами и бинарными опционами — продуктом, который больше напоминает казино, чем инвестиционный инструмент.

Настоящие опционы имеют принципиально иную структуру рисков. Если вы покупаете акцию за $1000, то рискуете всем капиталом — в случае банкротства компании вы можете потерять все $1000. Если вы покупаете опцион call на эту же акцию за $50 — ваш максимальный риск ограничен именно этими $50, независимо от того, насколько упадет базовый актив.

Однако есть важный нюанс: опционы имеют ограниченный срок действия, и если за это время событие, на которое вы рассчитывали, не произошло, опцион может стать бесполезным. Однако это не делает их более рискованными, чем акции — просто они требуют другого подхода к управлению временем и ожиданиями.

Настоящий риск возникает тогда, когда инвесторы продают опционы без достаточного понимания механизмов или без покрытия базовыми активами. Это действительно может привести к значительным потерям, которые могут превышать первоначальные инвестиции. Однако при правильном использовании и понимании механики опционы позволяют управлять рисками гораздо точнее, чем традиционные инвестиции в акции.

Искусство выбора правильного момента

Успех в опционах — это не «угадывание», куда пойдет рынок. Это понимание рыночных циклов и умение адаптировать стратегию к текущим условиям.

Высокая волатильность . Опционы позволяют монетизировать колебания независимо от их направления.

. Опционы позволяют монетизировать колебания независимо от их направления. Боковое движение (флет) . Через опционные стратегии можно получать стабильный доход от продажи премий тем, кто ищет защиту или левередж.

. Через опционные стратегии можно получать стабильный доход от продажи премий тем, кто ищет защиту или левередж. Трендовый рынок (рост или падение). Опционы помогают защитить прибыль или усилить позиции с четко ограниченным риском.

Пример такого подхода — продажа позиций в MSTY после того, как биткоин обновил исторические максимумы в конце прошлого года. Это свидетельствовало о переходе рынка в фазу активного роста. В таких условиях инструменты, обеспечивающие текущий доход, но ограничивающие участие в дальнейшем росте, могут снижать общую доходность портфеля.

Оптимальный подход предусматривает интеграцию опционов в акционный портфель как взаимодополняющих компонентов единой инвестиционной стратегии. Базовые активы обеспечивают долгосрочный прирост капитала, а опционы — текущий доход и гибкость в различных рыночных фазах.

Практические советы для начинающих

Самый важный совет для тех, кто только начинает изучать мир опционов: не спешите нажимать кнопки в торговом терминале. Сначала задайте простой, но фундаментальный вопрос: «Кто именно платит прибыль и почему?». Если вы не можете четко и подробно ответить на этот вопрос — это означает, что вы еще не готовы к реальным операциям с деньгами.

Опционы — это не игра против рынка и не попытка его «обмануть». Это сложный диалог между различными участниками рынка:

теми, кто ищет защиту от рисков,

теми, кто стремится получить левередж для усиления позиций,

и теми, кто готов взять на себя риски в обмен на премию.

Ключевым является четкое осознание своей роли в этом процессе и понимание, почему контрагент готов осуществлять выплаты.

Практические шаги для старта в опционах:

Начните с фундаментального изучения механики. Разберитесь, как формируется цена опциона, что такое временная стоимость, как влияет волатильность, что означают страйки и экспирации. Наблюдайте без риска. Изучайте движение цен на базовые активы и симулируйте сделки без использования реальных денег. Освойте базовые стратегии. Начните с простых комбинаций — covered call, protective put, cash-secured put. Только после этого переходите к реальным операциям с небольшими суммами. Распределяйте портфель взвешенно. Не существует жесткого правила «обязательные 10% на опционы». Рассматривайте их как инструмент управления рисками, а не как отдельную категорию активов. Определите долю для опционных стратегий. Если речь идет об ETF-фондах, построенных на опционных стратегиях, то 5−15% общего портфеля — разумная доля для диверсификации источников дохода. Если же планируете самостоятельно торговать опционами, выделите для этого отдельный счет с суммой, которую готовы потерять во время обучения.

*Помните: любые инвестиционные решения должны основываться на вашем собственном анализе, понимании рисков и финансовых целях.

Материал носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Перед принятием любых инвестиционных решений обязательно проконсультируйтесь с финансовым консультантом и самостоятельно проанализируйте все риски.