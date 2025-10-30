К закрытию межбанка в четверг, 30 октября, курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 37 копеек в покупке и продаже.
Евро на межбанке резко ушел вниз
|
Открытие 30 октября
|
Закрытие 30 октября
|
Изменения
|
42,00/42,03
|
41,85/41,88
|
15/15
|
48,80/48,82
|
48,43/48,45
|
37/37
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,77−42,21 грн. Евро покупают за 48,52 грн, а продают за 49,25 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,08−42,13, евро — 48,95−49,15 грн.
