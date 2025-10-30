Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 30 октября оставил все три ключевые процентные ставки без изменений.
ЕЦБ третий раз подряд сохранил ставки на прежнем уровне
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что со ставкми?
Ставка по депозитам сохранена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования — 2,15%, а ставка по маржинальным кредитам — 2,4%. Такое решение совпало с прогнозами аналитиков и стало уже третьим подряд удержанием ставок на прежнем уровне с июля 2025 года.
В пресс-релизе регулятора отмечается, что инфляция в еврозоне остается близкой к среднесрочной цели в 2%.
По данным Евростата, годовой уровень инфляции в сентябре 2025 года составил 2,2%, что немного выше показателя августа — 2,1%. Несмотря на сложную мировую конъюнктуру, экономика региона продолжает расти благодаря устойчивому рынку труда и предыдущим снижениям процентных ставок.
Что будет дальше?
Вместе с тем Европейский центробанк подчеркнул сохраняющиеся неопределенности в перспективах из-за продолжающихся мировых торговых споров и геополитической напряженности. Совет управляющих заявил о твердом намерении стабилизировать инфляцию на целевом уровне и указал, что решения по ставкам будут приниматься исходя из поступающих макроэкономических данных и оценки рисков для инфляции.
Инфляция в еврозоне
В сентябре инфляция в еврозоне превысила порог в 2% после 5 месяцев снижения, что вызвало опасения по поводу роста, государственного долга и давления на денежно-кредитную политику по всей Европе.
Комментарии