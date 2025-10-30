Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
30 октября 2025, 17:00 Читати українською

ЕЦБ третий раз подряд сохранил ставки на прежнем уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 30 октября оставил все три ключевые процентные ставки без изменений.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 30 октября оставил все три ключевые процентные ставки без изменений.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто со ставкми?
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что со ставкми?

Ставка по депозитам сохранена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования — 2,15%, а ставка по маржинальным кредитам — 2,4%. Такое решение совпало с прогнозами аналитиков и стало уже третьим подряд удержанием ставок на прежнем уровне с июля 2025 года.

В пресс-релизе регулятора отмечается, что инфляция в еврозоне остается близкой к среднесрочной цели в 2%.

По данным Евростата, годовой уровень инфляции в сентябре 2025 года составил 2,2%, что немного выше показателя августа — 2,1%. Несмотря на сложную мировую конъюнктуру, экономика региона продолжает расти благодаря устойчивому рынку труда и предыдущим снижениям процентных ставок.

Что будет дальше?

Вместе с тем Европейский центробанк подчеркнул сохраняющиеся неопределенности в перспективах из-за продолжающихся мировых торговых споров и геополитической напряженности. Совет управляющих заявил о твердом намерении стабилизировать инфляцию на целевом уровне и указал, что решения по ставкам будут приниматься исходя из поступающих макроэкономических данных и оценки рисков для инфляции.

Инфляция в еврозоне

В сентябре инфляция в еврозоне превысила порог в 2% после 5 месяцев снижения, что вызвало опасения по поводу роста, государственного долга и давления на денежно-кредитную политику по всей Европе.

