ЕЦБ третий раз подряд сохранил ставки на прежнем уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 30 октября оставил все три ключевые процентные ставки без изменений.

Что со ставкми?

Ставка по депозитам сохранена на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования — 2,15%, а ставка по маржинальным кредитам — 2,4%. Такое решение совпало с прогнозами аналитиков и стало уже третьим подряд удержанием ставок на прежнем уровне с июля 2025 года.

В пресс-релизе регулятора отмечается, что инфляция в еврозоне остается близкой к среднесрочной цели в 2%.

По данным Евростата, годовой уровень инфляции в сентябре 2025 года составил 2,2%, что немного выше показателя августа — 2,1%. Несмотря на сложную мировую конъюнктуру, экономика региона продолжает расти благодаря устойчивому рынку труда и предыдущим снижениям процентных ставок.

Что будет дальше?

Вместе с тем Европейский центробанк подчеркнул сохраняющиеся неопределенности в перспективах из-за продолжающихся мировых торговых споров и геополитической напряженности. Совет управляющих заявил о твердом намерении стабилизировать инфляцию на целевом уровне и указал, что решения по ставкам будут приниматься исходя из поступающих макроэкономических данных и оценки рисков для инфляции.

Инфляция в еврозоне

В сентябре инфляция в еврозоне превысила порог в 2% после 5 месяцев снижения, что вызвало опасения по поводу роста, государственного долга и давления на денежно-кредитную политику по всей Европе.