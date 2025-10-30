Что будет с долларом, евро и золотом в ноябре 2025? В новом выпуске разбираем главные факторы, определяющие курс валют — от решений ФРС и ЕЦБ до сезонных колебаний из-за «чернопятничного» всплеска потребления. Мы объясним, что сейчас происходит на межбанке, сколько НБУ может потратить на интервенции и изменится ли стратегия «гибкого курса».
Курс в ноябре: Что будет с гривной и как сохранить сбережения (видео)
Как изменится пара евро/доллар в ноябре? В каком коридоре будет держаться курс гривны на межбанке? И что делать со сбережениями: покупать ли валюту или обратить внимание на золото? Ответы — в новом прогнозе «Минфина».
Источник: Минфин
