Туристический сбор: поступления выросли более чем на треть

В январе-сентябре 2025 года уплата туристического сбора выросла на 35,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В этом году местные бюджеты получили 234,4 млн грн. туристического сбора. За 9 месяцев прошлого года поступило 172,8 млн гривен. Об этом говорится в данных ГНС.