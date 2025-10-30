В январе-сентябре 2025 года уплата туристического сбора выросла на 35,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В этом году местные бюджеты получили 234,4 млн грн. туристического сбора. За 9 месяцев прошлого года поступило 172,8 млн гривен. Об этом говорится в данных ГНС.
Туристический сбор: поступления выросли более чем на треть
Лидеры по уплате
- Киев — 52,8 млн грн,
- Львовская — 42,5 млн грн,
- Ивано-Франковская — 32,5 млн грн,
- Закарпатская область — 21,2 млн гривен.
Туристический сбор уплачивают налоговым агентам граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах жительства.
Налоговые агенты — субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): гостиницах, хостелах, домах отдыха
Список налоговых агентов, взимающих туристический сбор, размещается на сайтах местных советов.
Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:
- до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины;
- до 5% — для иностранцев.
Источник: Минфин
