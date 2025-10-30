Multi от Минфин
30 октября 2025, 13:00

FAVBET Tech — в топ-5 крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City»

Украинская IT-компания FAVBET Tech вошла в топ-5 крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City» по итогам первых трёх кварталов 2025 года. За этот период компания перечислила в государственный бюджет более ₴650 миллионов налогов.

Украинская IT-компания FAVBET Tech вошла в топ-5 крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.

«FAVBET Tech является резидентом Дія.City с 2022 года и стабильно увеличивает объёмы налоговых выплат в украинский бюджет. Налоговая дисциплина IT-сектора не только способствует развитию отрасли, но и обеспечивает экономическую устойчивость, поддержку социальной сферы и обороноспособность государства», — отметил Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

С момента запуска «Дія.City» её резиденты уже уплатили более ₴53 миллиардов налогов. Только за первые три квартала 2025 года в госбюджет поступило свыше ₴22 миллиардов, что на 22% больше, чем за весь предыдущий год. Сегодня экосистема объединяет почти 2 900 технологических компаний, в которых работают около 130 тысяч IT-специалистов — более 80% украинского техсектора.

Параллельно с основной деятельностью FAVBET Tech инвестирует в R&D-проекты оборонного направления. Компания разрабатывает программно-аппаратные комплексы FPV-дронов, которые передаются военным подразделениям для выполнения разведывательных и ударных задач. Также специалисты работают над AI-системами анализа разведданных, повышающими скорость и точность идентификации целей на поле боя.

Отдельное направление — поддержка подготовки военных к противодействию вражеским БПЛА. FAVBET Tech сотрудничает с десантно-штурмовыми войсками, помогает в поставках антидроновых ружей и создании тренажёрных систем для обучения обнаружению и подавлению вражеских дронов.

Кроме того, компания была партнёром ОО «КиберПолк» в сфере кибербезопасности, а также поддержала расширение инженерной школы «Дронарня», что позволило удвоить количество мест для обучения военнослужащих сборке и ремонту беспилотников.

В 2025 году FAVBET Tech вошла в рейтинг «Топ-50 IT-компаний Украины» по версии DOU, а также стала партнёром ключевых отраслевых событий — Forbes AI Day 2025 в Киеве, IT Arena 2025 во Львове и ежеквартальных встреч Diia.City Union.

По словам Артема Скрипника, долгосрочная цель FAVBET Tech — это устойчивое развитие, поддержка инновационной экономики и укрепление технологического преимущества Украины в сфере безопасности и обороны.

