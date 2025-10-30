31 октября по случаю Всемирного дня сбережений Национальный банк во второй раз проведет Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности.
Готовы ли вы проверить, насколько умело управляете своими финансами?
Пройдя текст, вы сможете:
- понять, насколько обдуманно управляете своим бюджетом;
- проверить свои финансовые решения и защиту от финансовых рисков;
- получить практические советы, которые можно применить в реальной жизни.
Что вас ждет?
20 жизненных кейсов о деньгах, депозитах, кредитах, страховании, сбережениях и инвестициях.
Когда?
Тестирование продлится всего неделю — с 31 октября по 7 ноября.
Для кого?
Бесплатно для всех желающих от 18 лет.
Как пройти тестирование?
Проверить свои знания можно будет онлайн на образовательном сайте «Хорошо»: https://harazd.bank.gov.ua
Тест появится на сайте уже 31 октября.
Приятный бонус для участников — 20 подарочных боксов, которые будут разыграны среди тех, кто поделится своими результатами в социальных сетях. Больше об условиях розыгрыша узнайте по ссылке: https://cutt.ly/hr1k2doR
Сделайте заботу о финансовой грамотности своей ежегодной традиции!
Источник: Минфин
