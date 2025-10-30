Готовы ли вы проверить, насколько умело управляете своими финансами?

31 октября по случаю Всемирного дня сбережений Национальный банк во второй раз проведет Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности.

Пройдя текст, вы сможете:

понять, насколько обдуманно управляете своим бюджетом;

проверить свои финансовые решения и защиту от финансовых рисков;

получить практические советы, которые можно применить в реальной жизни.

Что вас ждет?

20 жизненных кейсов о деньгах, депозитах, кредитах, страховании, сбережениях и инвестициях.

Когда?

Тестирование продлится всего неделю — с 31 октября по 7 ноября.

Для кого?

Бесплатно для всех желающих от 18 лет.

Как пройти тестирование?

Проверить свои знания можно будет онлайн на образовательном сайте «Хорошо»: https://harazd.bank.gov.ua

Тест появится на сайте уже 31 октября.

Приятный бонус для участников — 20 подарочных боксов, которые будут разыграны среди тех, кто поделится своими результатами в социальных сетях. Больше об условиях розыгрыша узнайте по ссылке: https://cutt.ly/hr1k2doR

Сделайте заботу о финансовой грамотности своей ежегодной традиции!