В Германии требуют признать BTC стратегическим активом, Ethereum развернул хардфорк Fusaka: что нового

Немецкая оппозиция требует признать биткоин стратегическим активом и дерегулировать его

Парламентская оппозиционная фракция «Альтернатива для Германии» (AfD) внесла на рассмотрение Бундестага резолюцию, призывающую правительство признать стратегический статус биткоина и значительно снизить регуляторное и налоговое давление на этот актив.

В AfD подчеркивают, что биткоин, благодаря своей децентрализации, ограниченному предложению и устойчивости к манипуляциям, принципиально отличается от всех других криптоактивов и должен быть освобожден от действия общеевропейского регламента MiCAR.

Депутаты настаивают на ряде конкретных изменений для поддержки инновационного потенциала Германии:

Налоговые льготы: Сохранение действующего правила, согласно которому доход от продажи криптоактивов не облагается налогом, если срок их владения превышает 12 месяцев.

Дерегуляция майнинга: Признание того, что майнинг биткоина и эксплуатация узлов Lightning Network в частном секторе не являются коммерческой деятельностью.

Оппозиция требует от власти опубликовать «стратегическое заявление», которое признало бы роль биткоина как «свободных денег XXI века» и его потенциал.

В обращении говорится, что «правительство Германии до сих пор не смогло стратегически признать биткоин, например, как технологию энергетической интеграции или… как актив, хранящийся в валютных резервах».

Партия AfD предупреждает, если власти не прислушиваются к требованиям и не используют потенциал биткоина, Германия рискует потерять свой инновационный потенциал в этой сфере.

Финальная активация: Ethereum успешно развернул хардфорк Fusaka в тестовых сетях перед запуском в мейннете

Разработчики Ethereum успешно активировали обновление Fusaka в своей финальной тестовой сети Hoodi. Это последний шаг перед главным запуском: развертывание в основной сети Ethereum запланировано на 3 декабря, сообщили в ConsenSys. До этого Fusaka успешно прошел тестирование в сетях Holesky и Sepolia.

Хардфорк Fusaka является критически важным этапом в фазе дорожной карты The Surge и направлен на фундаментальное повышение масштабируемости, эффективности и безопасности второй по капитализации криптовалюты.

Обновление Fusaka реализует более 10 предложений по усовершенствованию Ethereum (EIPs). Главной из них является EIP-7594, который вводит протокол PeerDAS (Peer Data Availability Sampling).

PeerDAS позволит валидаторам проверять небольшие части данных (BLOB-объектов), а не целые блоки.

Это существенно повысит доступность информации в экосистеме. Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин назвал PeerDAS «ключом к масштабированию» решений второго уровня (L2).

Кроме того, Fusaka более чем вдвое увеличит лимит газа на первом уровне (L1), что существенно расширит пропускную способность сети. По прогнозам скорость обработки транзакций после обновления может возрасти до 12 000 TPS (транзакций в секунду).

Среди других важных EIPs:

EIP-7825 установит предел газа в 30 млн на одну транзакцию для повышения стабильности.

EIP-7939 и EIP-7951 улучшат производительность для решений на основе доказательств с нулевым разглашением.

Реализация Fusaka в основной сети состоится в три этапа:

3 декабря: Активация Fusaka в Мейннете.

17 декабря: Запуск первого EIP, увеличившего объем BLOB-объектов.

7 января: Дальнейшее расширение емкости BLOB-объектов.

После завершения Fusaka команда сосредоточится на следующем хардфорке под названием Glamsterdam.

На момент публикации новости цена ETH торгуется около $3 930. За последние сутки актив снизился на 2%. Аналитики VanEck прогнозируют, что Fusaka будет иметь значительное положительное влияние на Ethereum, поскольку апгрейд «усилит монетарные свойства криптовалюты».

Ожидается, что снижение комиссий в L2-решениях активизирует экосистему, увеличит экономическую активность и спрос на ETH как залоговый актив, а также сделает Ethereum более привлекательным как средство сохранения стоимости.

Чанпен Чжао призывает не покупать связанный с ним мемкоин

Основатель криптобиржи Binance Чанпен Чжао решительно дистанцировался от недавней инициативы анонимных лиц, установивших его золотую статую в Вашингтоне и одновременно запустивших связанный с этим мемкоин. Чжао призвал криптосообщество не покупать эту монету.

Инцидент произошел 28 октября, когда анонимная группа финансистов установила 14-футовую (около 4,3 метра) золотую статую Чанпена Чжао у Капитолия США. Стоимость проекта составила около $50 000. Одновременно с этим был анонсирован запуск мемкоина CZSTATUE на BNB Chain.

Сам Чанпен Чжао выразил свое категорическое неодобрение этой инициативы, особенно из-за ее связи с новым мемкоином.

«Хотя мне и хочется оценить жест, тот факт, что это связано с мемкоином, означает, что творец, вероятно, просто хотел быстро заработать на содействии со мной. Это мне не нравится. Не покупайте этот мемкоин», — отметил основатель Binance.

Чжао добавил, что он никогда бы не принял собственное изваяние, считая подобные проявления признаком чрезмерного эгоизма. Он привел пример, когда ему подарили футболку с его лицом, и отметил, что нужно иметь очень большое эго, чтобы носить вещи с собственным изображением.

DBS и Goldman Sachs заключили первое межбанковское OTC-соглашение с криптоопционами

Сингапурский банк DBS и американский инвестиционный банк Goldman Sachs объявили об успешном завершении первого в истории межбанковского внебиржевого (OTC) соглашения с криптовалютными опционами. Этот шаг рассматривается как значительный этап в институционализации цифровых активов на рынке Азии.

Транзакция включала рассчитанные наличными опционы на Биткоин (BTC) и Ethereum (ETH). Такие опционы позволяют крупным финансовым учреждениям эффективно хеджировать риски, связанные с их криптопродуктами.

В DBS отметили резкий рост спроса на деривативы цифровых активов в регионе:

Только за первое полугодие 2025 года клиенты DBS выполнили операции с криптоопционами и структурированными нотами на сумму более $1 млрд.

Объемы торговли во II квартале выросли почти на 60% по сравнению с I кварталом.

Глава департамента торговли в DBS Джеки Тай подчеркнул, что это соглашение демонстрирует, как платформы могут использовать высокие кредитные рейтинги и возможности структурирования банков для интеграции лучших практик традиционных финансов в цифровую экосистему.

В Goldman Sachs видят в этом структурную трансформацию рынка. «Это соглашение означает развитие межбанковского рынка для рассчитанных наличными OTC-опционов на криптовалюты, где мы ожидаем дальнейшего роста активности институциональных инвесторов», — заявил Макс Минтон, глава направления цифровых активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Соглашение подтверждает рост роли регулируемых финансовых учреждений в сочетании традиционных рыночных инструментов (опционов, свопов, нот) с криптовалютной инфраструктурой.