Переговоры Трампа и Си: почему Украину отложили на потом

Главный итог полуторачасовых переговоров стороны начали диалог с годового моратория на торговые конфликты. В течение года Трамп обещает не вводить новые пошлины, а Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Это сигнал: на старте стороны согласились хотя бы в начале конструктивного диалога. После лет конфронтации это выглядит как первое контролируемое понижение температуры. О том, почему во время переговоров не упомянули Украину написал политолог Вадим Денисенко.

Настроение сторон

Просто чтобы лучше понять настроение сторон, приведу два показательных заголовка из российской версии «Синьхуа»:

«Сы Цзиньпин призвал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений»

«Развитие Китая идет рука об руку с видением Д. Трампа „Сделаем Америку снова великой“ — Си Цзиньпин».

То есть максимально положительный, даже эмоционально подчеркнутый сигнал мира, явно контрастирующий с риторикой последних лет. В текстах ни упоминания ни о Тайване, ни тем более об Украине.

Годовой мораторий — это не просто пауза. Это площадка для долгих переговоров, которые Трамп хочет завершить до 4 ноября 2026 года. Си прекрасно понимает, что у Трампа есть временной лимит и будет использовать это. Поэтому все реальные решения, похоже, начнут выкристаллизовываться не раньше мая-июня 2026, когда Вашингтон захочет продемонстрировать избирателям «большое соглашение с Китаем».

Почему не упоминали об Украине

Официальный Пекин не упомянул Украину вообще. И это абсолютно прогнозируемо. Я повторю то, что говорю много месяцев: Украина должна сформулировать свое видение будущих отношений с Китаем, чтобы ускорить процесс внутреннего давления КНР на Москву. Без нашей ясной позиции мы остаемся лишь фактором в чужих сценариях.

Начинается очень сложный процесс переговоров, где мы (Украина) — не приоритетная тема ни одной из сторон. Мы всего лишь часть большой геополитической конструкции, элемент в контексте безопасности Европы.

После февральской «проблемы в Овальном кабинете» мы уже смогли стать частью избирательной повестки США. Следующая задача — стать (в положительном смысле) частью приоритета для Пекина. И это невозможно сделать без изменения нашей политики по отношению к Китаю — от реактивной к проактивной. Потому что в мире, где США и Китай договариваются о будущем, безразличие — самая опасная позиция.