Курс валют: евро и доллар в банках подешевели

В четверг, 30 октября, на наличном рынке средний курс доллара в покупке потерял 3 копейки, а в продаже 2 копейки. Евро потерял 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и продаже. Евро подешевел на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,77−42,23 грн. Евро покупают за 48,55 грн, а продают за 49,29 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,04−42,14, евро — 49,09−49,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,00−42,03 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,80−48,82 грн/евро.

