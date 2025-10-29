Курс доллара вырос на 5 копеек в среду на межбанке, а курс евро вырос на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: евро и доллар выросли на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 2 сентября
|
Закрытие 2 сентября
|
Изменения
|
41,95/41,98
|
42,00/42,03
|
5/5
|
48,82/48,84
|
48,94/48,96
|
12/12
Средний курс в банках: 41,80−42,25 грн/доллар, 48,60−49,33 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,05−42,15, евро — 49,10−49,27 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Комментарии