Новые правила оплаты за землю: избежать двойной оплаты станет проще

С 1 октября 2025 вступили в силу изменения, упрощающие порядок взимания платы за землю в случае смены собственника недвижимого имущества. Эти нововведения направлены на избежание двойной уплаты и повышения прозрачности расчетов, сообщает Государственная налоговая служба.

Ключевое нововведение о зачислении платежей

Теперь существует механизм зачисления суммы платы за землю, внесенной предыдущим пользователем в счет будущих платежей нового собственника (пользователя) земельного участка.

Это возможно при одном условии:

Новый собственник (пользователь) должен возместить уплаченную сумму предыдущему плательщику.

Операция производится на основании заключения контролирующего органа (ГНС).

Автоматический переход прав

Государственная налоговая служба напоминает, что согласно Земельному кодексу Украины:

При приобретении права собственности на здание или сооружение право собственности на земельный участок под этим объектом переходит к новому владельцу автоматически.

Если участок находился в пользовании (например, в аренде), то право пользования им также переходит к приобретателю недвижимости.

Обязанность платить плату за землю (земельный налог или арендную плату) возникает со дня государственной регистрации соответствующего права собственности или пользования.

Указанные изменения внесены законом Украины от 16 июля 2025 № 4536-ІХ, который вступил в силу с 1 октября 2025 года.