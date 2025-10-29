Гривна выросла на семь копеек. НБУ установил курс на четверг

Национальный банк Украины установил на 30 октября 2025 официальный курс гривны на уровне 42,0115 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.
Официальные курсы
- 1 доллар США — 42,01 грн (42,08 грн по состоянию на 29 октября);
- 1 евро — 48,86 грн (48,97 грн по состоянию на 29 октября).
