Жизнь в долг: почему украинцы все чаще обращаются к микрокредитам

Большинство украинцев обращаются за микрокредитами в небанковские финансовые учреждения, чтобы покрыть ежедневные расходы — «дожить до зарплаты», оплатить лечение или коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют результаты исследования потребительского микрокредитования, проведенного Ассоциацией украинских банков (АУБ) совместно с Research.ua и Институтом социологии НАН Украины, передает Укринформ.

«Основными причинами обращения к микрофинансовым организациям остаются ежедневные потребности — чтобы „дожить до зарплаты“. Также популярны мотивы — оплата лечения, коммунальных услуг, приобретение одежды и ремонт жилья», — отметил директор Research.ua Владимир Кутюк.

В то же время по сравнению с декабрем 2023 структура потребления микрокредитов несколько изменилась. В частности, уменьшилась доля тех, кто берет ссуды на лечение или приобретение медикаментов, выросло количество пользователей, оформляющих кредиты для отдыха или отпуска.

Среди ключевых причин, побуждающих украинцев выбирать микрофинансовые организации вместо банков, респонденты назвали скорость получения средств, простоту оформления и возможность подать онлайн. Также возросла доля тех, кто ценит круглосуточное обслуживание — с 23% до 37%.

По мнению 36% опрошенных, введение ограничения ставки по микрокредитам до 1% в день повлияло на доступность услуг, а 18% считают, что микрокредиты стали более привлекательными.

Среди активных пользователей микрофинансовых организаций 59% убеждены, что ограничение сделало кредиты более доступными, а половина (49,9%) — более привлекательными.

В целом большинство пользователей микрокредитов в Украине (73%) удовлетворены качеством услуг, а 69% готовы рекомендовать микрофинансовые организации другим.

Методика исследования

Исследование проведено Ассоциацией украинских банков (АУБ) совместно с Research.ua и Институтом социологии НАН Украины. Полевой этап продолжался с 23 по 29 июля 2025 года (предыдущая волна — в декабре 2023 года).

Опрошены 1000 респондентов в городах Украины, кроме временно оккупированных территорий.