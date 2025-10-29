В Китае блогерам запретили давать советы по теме финансов

С 25 октября китайские блогеры не смогут давать советы по темам медицины, юриспруденции, образования и финансов при отсутствии у них официальной квалификации в этих областях сообщает издание Morocco World News со ссылкой на сообщение администрации киберпространства Китая (CAC).

Цель закона

Целью этого закона является — это борьба с дезинформацией и защита граждан от ложных и вредных советов.

Так, согласно этому закону, блогеры для обсуждения этих тем должны сначала предоставить диплом, профессиональную лицензию или сертификат. При этом платформы Douyin, Bilibili и Weibo, где публикуется контент, обязаны проверять эти документы.

Платформы также обязаны предупреждать блогеров об их ответственности за публикацию такого рода контента

Вместе с этим комиссия по контролю за оборотом наркотиков пошла ещё дальше, запретив рекламу медицинских препаратов, пищевых добавок и продуктов здорового питания.

Эта мера направлена на то, чтобы предотвратить скрытые акции, замаскированные под «образовательные» видеоролики. Отдельно блогерам запрещено давать медицинские советы без соответствующего образования.