Доллар США и евро подешевели на 13 копеек на украинском межбанке во вторник, 28 октября. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Евро и доллар подешевели на межбанке во вторник
|
Открытие 28 октября
|
Закрытие 28 октября
|
Изменения
|
42,0 8/42 ,11
|
41,95/41,98
|
13/13
|
49,06/49,07
|
48,93/48,95
|
13/12
Средний курс в банках: 41,83−42,30 грн/доллар, 48,75−49,39 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,05−42,15, евро — 49,15−49,35 грн.
Источник: Минфин
