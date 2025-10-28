«Черный» список бизнеса ГНС: как не попасть на карандаш налоговиков

Почему бизнес оказывается в списке рисковых налогоплательщиков по новой системе ГНС и как быстро из него выйти, рассказала «Минфину» младший юрист практики сопровождения бизнеса в Juscutum Алина Калужинова.

Постановление № 854: что это такое и что оно дало через год

Постановление Кабмина № 854 от 25 июля 2024 года запустило двухлетний тестовый проект. Он помогает ГНС управлять рисками, чтобы налогоплательщики сами соблюдали правила. Цель — сделать налоги более прозрачными, консультационная поддержка добросовестных компаний и жесткий контроль рисковых.

Система включает четырехуровневую структуру, в которую входят Председатель ГНС, Экспертная комиссия, подразделения ГНС и территориальные органы. Она выявляет риски, анализирует их и реагирует от рекомендаций до проверок. За год проект повысил прозрачность работы ГНС и помог снизить нарушения. Теперь аналитика идет в реальном времени, а фокус — на добровольном комплаенсе.

Как попадают в список рисковых: механизм и критерии

Перечень формируется вручную, в отличие от автоматической блокировки налоговых накладных (НН) или расчета корректировки (РК). Подразделения ГНС представляют предложения и формируют перечень, комиссия проверяет, а председатель утверждает. Компания попадает, если отвечает хотя бы одному критерию риска.

Критерии рисковости по которым налогоплательщик попадает в перечень:

регистрация из недействительных документов;

управление несуществующими/умершими лицами

регистрация без намерения деятельности, деятельность без ведома учредителей/руководителей;

отсутствие банковских счетов (кроме казначейских);

неподача отчетности по НДС за два периода;

непредоставление финансовой отчетности;

рисковость операций по данным ГНС (например, сотрудничество с рисковыми контрагентами).

Критерии берутся из методики ГНС, где анализируются данные по базам. Риск оценивают через специальный паспорт, сформированный ГНС на основании анализа показателей, отражающих деятельность налогоплательщиков, по присвоению им степени по уровню риска. Он содержит описание установленных нарушений, их оценку и предложенные меры реагирования, которые будут обосновывать включение в перечень как одного из рисковых. В 2025 году акцент фиктивности: от операций к местонахождению.

Решение о включении поступает в электронный кабинет в тот же день.

Последствия попадания в список рисковых:почему это «больн» для бизнеса

Компания в списке получает усиленный контроль: частые проверки, блокирование НН и РК, арест имущества или штрафы. Репутация падает, партнеры останавливают сотрудничество, расходы растут.

Бизнес фактически останавливается, потому что регистрация НН и ЖК блокируется. Покупатели не получают налоговый кредит, сделки срываются, цепи поставок рушатся. Для малого и среднего бизнеса — это угроза банкротства, для крупного — значительные убытки.

Включение в список рисковых налогоплательщиков не просто ограничивает бизнес, он останавливает его.

Как выйти из перечня: жалоба или суд

Игнорирование внесения в список рисков может привести к значительным проблемам. Чем быстрее будут представлены объяснения и документы, тем больше шансов успешного решения.

Выход возможен двумя способами: жалоба в ГНС либо трибунал. Сначала попробуйте жалобу, поскольку это быстрее.

Обратитесь в комиссию, которая внесла вас в список. Отправьте объяснения и доказательства: данные о регистрации, директоров, офис, работников, активы. Если заблокирована накладная, опишите соглашение с партнером, добавьте документы о реальности операции.

Комиссия смотрит семь рабочих дней. Без решения — вас автоматически исключают. Но часто решение остается без изменений, тогда остается единственный вариант — обращаться в суд.

Судебный процесс может занять месяцы, вредя бизнесу. Вы можете подать ходатайство об обеспечении иска путем приостановления решения о соответствии плательщика НДС критериям риска. Однако вы должны понимать, что такое решение фактически не может быть приостановлено, поскольку соответствие/несоответствие критериям учитывается в решении. ДПС исключает вас из списка рисковых, но регистрируя новую НН/РК, вы автоматически обновляетесь в список рисковых. И так далее, до бесконечности.

Судебная практика показывает преимущество истца по таким делам: в 2025 году Киевский окружной административный суд отменяет решение ГНС по внесению налогоплательщиков в перечень рисковых (дела № 320/10994/24, № 320/57228/24, № 320/57263/24, и т. д. ). Ключ к победе — полный пакет документов и отсутствие мотивированных оснований в решении ГНС.

Рекомендации: как избежать риска и защитить бизнес

Проверяйте отчетность ежемесячно. Избегайте сомнительных партнеров и пользуйтесь реестрами ГНС. Держите данные точными, платите налоги в срок. Большим компаниям следует внедрить внутренний комплаенс для своевременного выявления рисков и их устранения. Если попали в список, отправьте сообщение в кабинет с поличным: договоры, акты, выписки.

Год постановления № 854 показал, что система управления рисками усиливает контроль ГНС и создает вызовы для бизнеса. Поймите критерии, держите все документы в порядке — и вы избежите проблем. Юридические специалисты помогут вам разобраться во всех тонкостях и нюансах.