Фонд гарантирования продает активы десяти банков на 1,2 миллиарда гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе выставил на продажу активы десяти ликвидируемых банков на общую сумму почти 1,2 миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Активы банков

«На этой неделе (27 — 31 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1 199,4 миллиона грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из них на сумму 1 038,5 млн грн выставлены права требования по кредитам, 154,2 млн грн — недвижимое имущество, земельные участки, транспорт и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 5,7 млн грн, ценные бумаги — за 1 млн грн.