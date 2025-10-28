С начала 2022 года город оказал материальную поддержку более 22 000 жителей, чьи дома были повреждены или разрушены из-за вооруженной агрессии россии. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).
У Кличко назвали, сколько выплатили пособия пострадавшим владельцам жилья
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Сколько выплатили пособия
- По 10 000 грн единовременной материальной помощи получили 20 490 человек.
- По 40 000 грн — на временное отселение из-за разрушения жилья — 1 009 человек.
- 20 000 грн ежемесячно — для 584 жителей, которые не могут проживать в своих домах.
Всего в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам» выплачено более 260 млн грн.
Как подать заявление
Подать заявление на получение пособия можно:
- через ЦНАП — для компенсации 20 000 грн;
- в районные госадминистрации — для выплат 10 000 и 40 000 грн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии