Курс валют во вторник: доллар в банках прибавил копейку

Во вторник, 28 октября, на наличном рынке средний курс доллара в покупке потерял 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и подешевел на 3 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,82−42,30 грн. Евро покупают за 48,65 грн, а продают за 49,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,13−42,20, евро — 49,25−49,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,08−42,11 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,06−49,07 грн/евро.

