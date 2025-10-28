Во вторник, 28 октября, на наличном рынке средний курс доллара в покупке потерял 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и подешевел на 3 копейки в продаже.
Курс валют во вторник: доллар в банках прибавил копейку
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,82−42,30 грн. Евро покупают за 48,65 грн, а продают за 49,40 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,13−42,20, евро — 49,25−49,40 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,08−42,11 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,06−49,07 грн/евро.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии