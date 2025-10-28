Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий

Средний размер заработной платы в сентябре, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 21190 грн. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Средний размер заработной платы

«27 октября 2025 утвержден утвержденный показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ учитывается для исчисления пенсии, за сентябрь 2025 года. Он составляет 21 190 гривен 31 копейку», — говорится в сообщении.

Согласно обнародованным данным, в январе этого года показатель средней заработной платы для исчисления пенсий равнялся 18 660,32 грн.