За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1137850 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 октября: 1060 российских оккупантов, 6 танков и 108 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 137 850 (+1 060) человек
- танков — 11 299 (+6) ед.
- боевых бронированных машин — 23 508 (+28) ед.
- артиллерийских систем — 34 044 (+8) ед.
- РСЗО — 1 529 (+2) ед.
- средства ПВО — 1230 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 054 (+108) ед.
- крылатые ракеты — 3 880 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерн — 65 786 (+131) ед.
- специальная техника — 3984 (+3) ед.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии