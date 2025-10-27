Курс евро вырос в понедельник, 27 октября, на межбанковских торгах на 10 копеек. Курс доллара вырос на 2 копейки. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Евро подорожало в понедельник на межбанке
|
Открытие 27 октября
|
Закрытие 27 октября
|
Изменения
|
42,06/42,09
|
42,08/42,11
|
2 /2
|
48,89/48,91
|
48,99/49,00
|
10/9
Средний курс в банках: 41,10−41,60 грн/доллар, 48,02−48,63 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,28−41,35, евро — 48,10−48,30 грн.
Источник: Минфин
