27 октября 2025, 15:41 Читати українською

OKX устраивает криптоквиз ко дню рождения Bitcoin

онлайн-квиз, посвященный истории первой криптовалюты. Мероприятие состоится 31 октября в 19:00 по Киеву и будет транслироваться на официальной странице OKX в Instagram.

онлайн-квиз, посвященный истории первой криптовалюты.

Цель мероприятия — объединить криптосообщество, повысить осведомленность пользователей о развитии Bitcoin и отметить выдающуюся дату в истории цифровых финансов.

Квиз будет проходить в формате Kahoot Live, участники будут соревноваться в знаниях о возникновении Bitcoin, его технологических особенностях и ключевых этапах развития. Продолжительность интерактивного события — около 30 минут, с возможностью отвечать на вопросы в режиме реального времени.

Как принять участие

Чтобы присоединиться к квизу:

  1. Подпишитесь на официальную страницу OKX в Instagram.
  2. Присоединитесь к прямому эфиру 31 октября в 19:00 по Киеву.
  3. Отсканируйте QR-код во время эфира и отвечайте на вопросы в Kahoot, набирая максимальное количество правильных ответов.

Распределение вознаграждений

Десять участников, которые наберут наибольшее количество правильных ответов, получат долю 500 USDT в торговых бонусах и эксклюзивный мерч OKX. Победитель квиза получит до 100 USDT, второе и третье места будут награждены соответственно 80 и 70 USDT в торговых бонусах, а также эксклюзивным мерчем OKX. Занявший четвертое место участник получит 50 USDT. В общей сложности призами будут награждены десять самых успешных участников, которые продемонстрируют высокий уровень знаний и скорости реакции во время квиза.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.

Источник: Минфин
