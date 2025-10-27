Национальный банк Украины установил на 28 октября 2025 официальный курс гривны на уровне 42,0704 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 7 копеек.
НБУ снизил курс гривны на 7 копеек
Официальные курсы
Официальный курс доллара установлен на таком уровне: 42,0704 гривны за 1 доллар (+0,07 грн).
Официальный курс евро составляет 48,9742 грн за 1 евро (+0,21 грн).
Источник: Минфин
