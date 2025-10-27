Multi от Минфин
27 октября 2025, 17:45 Читати українською

Western Union внедрит стейблкоины в денежные переводы

Компания Western Union запустила пилотный проект для расчетов в «стабильных монетах». Об этом стало известно в ходе телефонной конференции, посвященной финансовым результатам за третий квартал, пишет forklog.

Компания Western Union запустила пилотный проект для расчетов в «стабильных монетах».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Инициатива является частью стратегии по модернизации денежных переводов для более чем 150 млн клиентов.

По словам CEO Western Union Девина МакГранахана, проект позволит снизить зависимость от традиционных банков-корреспондентов, сократить время проведения операций и повысить эффективность использования капитала.

«Мы видим возможность перемещать деньги быстрее, прозрачнее и с меньшими затратами, не ставя под угрозу комплаенс или доверие клиентов», — заявил МакГранахан.

Ранее Western Union избегала работы с криптовалютами из-за их волатильности и регуляторной неопределенности. Позицию компании изменил принятый закон GENIUS Act.

В Western Union считают, что стейблкоины дадут клиентам больше контроля над своими деньгами. Это особенно актуально для пользователей из стран с высокой инфляцией, которые смогут хранить активы в долларах США.

Цифровая трансформация

Компания сообщила о росте доли цифровых операций до 55% от общего объема переводов. Выручка брендового цифрового направления растет восьмой квартал подряд, увеличившись на 6%.

Ключевым вектором стала экспансия цифровых кошельков. Сервис запущен в семи странах, включая США и Бразилию. Количество пользователей превысило 500 тысяч. В Аргентине через кошельки поступает 15% платежей.

Western Union также изучает интеграцию с криптовалютными компаниями для обмена фиата и виртуальных активов.

В потребительском сегменте выручка выросла на 49%. Основной драйвер — услуги travel money, которые к 2026 году могут достичь $150 млн.

