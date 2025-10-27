Multi от Минфин
27 октября 2025, 16:34

Менее 1 копейки с гривны долга взимают исполнители в Украине — Опендатабот

В первом полугодии 2025 года в Украине реально взыскали менее 1 копейки с каждой гривны долга. На фоне резкого роста массива сложных для выполнения дел эффективность принудительного взыскания опустилась до минимумов, сообщает Опендатабот.

В первом полугодии 2025 года в Украине реально взыскали менее 1 копейки с каждой гривны долга.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

За шесть месяцев исполнителям передали 5 318 969 производств, из них 1,75 млн новых, а еще около 3,7 млн мигрировали из предыдущих периодов.

В то же время фактически долги взысканы лишь в 1,1 млн случаев на 15,11 млрд грн, тогда как завершено 1,5 млн производств на 395,11 млрд грн — следовательно, выполнено примерно каждое пятое.

«Завершение исполнительного производства не означает, что оно выполнено в полной мере. Фактический показатель успеха значительно ниже», — комментирует частный исполнитель Андрей Авторгов.

Исторически в среднем выполнялось каждое третье производство, исключением стал первый год полномасштабного вторжения, когда показатель упал до каждого пятого за год. В 2025-м результат снова близок к этому минимуму.

Показатель реального взыскания снизился до менее 1 коп. с 1 грн долга. До войны удавалось получать около 2,6 коп. с гривны, в 2022 году — 1,6 коп., в 2023 году этот показатель составлял 3 коп. из гривны.

Большинство производств о взыскании долгов ведут государственные исполнители — 983 тыс. дел, или 88%, частные — 130 тыс., или 12%. В то же время, на частных исполнителей приходится 41% взысканных средств — 6,12 млрд грн, на государственных — 51% или 8,99 млрд грн.

Ключевой фактор проседания — поступление на выполнение большого массива долгов рф за нанесенный войной ущерб.

«Мало просто получить на руки решение о взыскании средств с рф — нужен также механизм, который поможет эти деньги получить. Сейчас реально взыскать возмещение почти невозможно», — объясняет Авторгов.

Из-за включения этих решений прошлогодний показатель взыскания упал до рекордных 1,15 коп. с 1 грн долга — сумма требований резко возросла с типичных около 400 млрд грн в год до 1,68 трлн грн и тянется в последующие периоды.

Наряду с этим руководитель юридического департамента «Опендатабота» Денис Попов отмечает, что сегодняшняя статистика не отражает реальной ситуации, а подобные дела должны вестись отдельно от общей статистики взысканий.

