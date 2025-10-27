Курс валют в понедельник: доллар в банках подскочил на 15 копеек, евро на 19 копеек

В понедельник, 27 октября, на наличном рынке средний курс доллара в покупке прибавил 15 копеек, а в продаже 5 копеек. Евро подорожал на 18 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке снизился на 4 копейки, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,20 грн. Евро покупают за 48,60 грн, а продают за 49,27 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,06−42,20, евро — 49,10−49,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,06−42,09 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,89−48,91 грн/евро.

