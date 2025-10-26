За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1136890 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 октября: 900 российских оккупантов, 4 танка и 214 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 136 890 (+900) человек
- танков — 11 291 (+4) ед.
- боевых бронированных машин — 23 477 (+18) ед.
- артиллерийских систем — 34 002 (+15) ед.
- РСЗО — 1 526 (+0) ед.
- средства ПВО — 1230 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 74 399 (+214) ед.
- крылатые ракеты — 3 880 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 65 517 (+81) ед.
- специальная техника — 3 981 (+0) ед.
Источник: Минфин
