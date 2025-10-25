Moody's снизило кредитный прогноз Франции со стабильного до отрицательного

Moody's снизило кредитный прогноз Франции со стабильного до негативного, добавив предупреждение о раздутых государственных финансах страны, поскольку ослабленное правительство меньшинства борется за принятие бюджета. Об этом сообщает Bloomberg.

Подробности

Рейтинг Франции от Moody's остается на семь ступеней выше «мусорного» уровня — Aa3, наравне с Британией и Чехией.

«Решение изменить прогноз на негативный отражает повышенный риск того, что фрагментация политического ландшафта страны будет продолжать мешать функционированию законодательных институтов Франции», — говорится в заявлении агентства, опубликованном в пятницу.

В последние недели Франция испытала ряд ухудшений рейтинга, включая снижение от S&P, Fitch и DBRS, в связи с эскалацией длительных политических потрясений и риском перерастания их в кризис государственных финансов.

Национальная ассамблея устранила двух премьер-министров за последний год из-за их бюджетных планов после того, как досрочные выборы разделили парламент на непримиримые меньшинства.

Moody's предупредило, что если приостановка реформы, которая повышает минимальный возраст ухода на пенсию с 62 до 64 лет, продлится более нескольких лет, это еще больше усугубит финансовые проблемы и повредит потенциальному росту экономики.