24 октября 2025, 16:51 Читати українською

Депутат Полтавского горсовета скрыл в декларации более 200 миллионов гривен в криптовалюте

Следственные органы разоблачили депутата Полтавского городского совета, который не задекларировал цифровые активы на сумму более 200 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Следственные органы разоблачили депутата Полтавского городского совета, который не задекларировал цифровые активы на сумму более 200 миллионов гривен.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как установило следствие, народный избранник и его супруга имели верифицированные аккаунты на международной криптобирже, через которые регулярно получали цифровые активы в течение периода декларирования. Эти значительные средства не были отражены в декларациях о доходах.

Схема конвертации и обыски

По оперативной информации, с начала полномасштабного вторжения депутат систематически передавал большие объемы наличных денег в подконтрольные пункты обмена, где она конвертировалась в криптовалюту.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с оперативниками СБУ в Полтавской области провели обыски по местам жительства депутата, его родственников и близких. Во время обысков было изъято:

  • черновые записи;
  • квитанции о валютных операциях;
  • финансовые документы и банковские карты;
  • мобильные телефоны и другие доказательства подтверждающие незаконное происхождение активов.

Сообщение о подозрении

На основании собранных доказательств депутату уже поставлено в известность о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины).

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Продолжаются следственные действия, направленные на анализ изъятого имущества, установление точных источников происхождения незадекларированных активов и выявление всех лиц, причастных к преступной схеме.

Отметим, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
