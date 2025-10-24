FAVBET Tech: «Налоги IT-бизнеса превращаются в тысячи дронов и стабильные выплаты в тылу»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 октября 2025, 16:30 Читати українською

FAVBET Tech: «Налоги IT-бизнеса превращаются в тысячи дронов и стабильные выплаты в тылу»

За девять месяцев 2025 года украинская IТ-компания FAVBET Tech перечислила в государственный бюджет более 650 млн грн налогов — почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Несмотря на военные риски, компания сохраняет положительную динамику и стабильно входит в число крупнейших налогоплательщиков среди резидентов «Дія.City».

За девять месяцев 2025 года украинская IТ-компания FAVBET Tech перечислила в государственный бюджет более 650 млн грн налогов — почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В FAVBET Tech отмечают: своевременная уплата налогов со стороны IТ-бизнеса напрямую усиливает оборону и социальные выплаты — от закупки беспилотников до зарплат учителям и медикам.

Эквивалент 650 млн грн, уплаченных FAVBET Tech, — это десятки тысяч единиц техники. В зависимости от модели, речь может идти примерно о более чем 20 тысячах FPV-дронов или свыше 40 тысяч антидроновых ружей.

Налоги так же обеспечивают стабильные выплаты в тылу. Согласно правительственным планам, с 1 января ожидается повышение окладов в учреждениях высшего образования примерно на 50%. Если взять ориентировочные суммы, то эквивалент 650 млн грн — это возможность в течение года выплачивать повышенную зарплату более чем 3000 преподавателям.

«Когда мы говорим об уплаченных налогах, речь идёт о конкретных возможностях государства: дроны для разведки и ударов, средства противодействия вражеским БПЛА, подготовка подразделений. И в то же время — о стабильных выплатах людям в тылу. Обязанность любого IТ-бизнеса сегодня — работать эффективно, инвестировать в технологии и честно выполнять обязательства перед страной», — отметил СЕО FAVBET Tech Артём Скрипник.

По словам CEO, кроме своей основной деятельности, FAVBET Tech также развивает несколько милитарных направлений — от усовершенствования FPV-дронов и систем на основе искусственного интеллекта до подготовки подразделений, противодействующих вражеским беспилотникам. В компании подчёркивают, что целью этих усилий является обеспечение украинских военных технологическим преимуществом на поле боя.

FAVBET Tech — украинская IТ-компания с главным офисом в Киеве, резидент «Дія.City», участник отраслевых инициатив и партнёр ключевых технологических событий, включая Lviv IT Arena 2025. С 2025 года компания стала сооснователем AI-комитета Ассоциации «ІТ Ukraine» и усилила сотрудничество с подразделениями Сил безопасности и обороны Украины в области AI-разведки.

Источник: Минфин
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами