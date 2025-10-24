WSJ: Трамп достиг «точки кипения» в отношениях с Путиным. Почему президент США ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

Решение президента США Дональда Трампа ввести прямые санкции против российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» стало результатом его исчерпанного терпения в отношении Владимира Путина и войны в Украине. Ключевые советники поддержали этот шаг после того, как Трамп пришел к выводу, что Путин сознательно затягивает переговоры, а Россия продолжает наносить удары по Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Средний вариант» давления

По данным издания, в среду Дональд Трамп провел совещание в Овальном кабинете с ключевыми советниками — госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом — чтобы получить их окончательное одобрение. «Вы, ребята, согласны со мной?» — спросил он. Оба ответили «да». Еще ранее в тот день Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту подготовить санкции против нефтяной отрасли РФ.

На рассмотрение Трампу были представлены три плана: жесткий (против российской промышленности и высших руководителей), легкий (ограниченные санкции) и средний (против энергетики). Президент выбрал средний вариант.

«Я просто почувствовал, что пришло время. Мы долго ждали», — объяснил Трамп свое решение журналистам позже.

Исчерпанное терпение

Месяцами Трамп угрожал подобными действиями, но каждый раз отступал, веря, что сможет договориться с Путиным о завершении войны в Украине. Эта позиция долгое время разочаровывала политиков в США и Европе.

По словам чиновников, терпение президента окончательно исчерпалось после того, как он пришел к выводу, что Путин просто «водит его за нос». Ситуацию обострили новые ракетные и дронные удары России по Украине, включая атаку на детский сад, произошедшие через несколько часов после того, как Трамп отменил запланированный саммит с Путиным в Будапеште, назвав его «пустой тратой времени».

Чиновники администрации отмечают, что Трамп считал, что посредничество в прекращении огня в Газе создало импульс и для Украины, но столкнулся с «упрямством» Путина.

«Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у нас хорошие разговоры, но потом они никуда не ведут», — сказал Трамп в среду.

Цель — переговоры, но другими методами

Несмотря на жесткий шаг, цель администрации остается неизменной — заставить Москву к серьезным переговорам.

«Мы бы до сих пор хотели встретиться с россиянами», — заявил госсекретарь Рубио журналистам в среду вечером. «Президент месяцами неоднократно говорил, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если мы не достигнем прогресса в отношении мирного соглашения. Сегодня настал день, когда он решил что-то сделать».

Разногласия между лидерами начали публично проявляться еще в июне на саммите НАТО, когда Трамп назвал отказ Путина закончить войну «ошибочным». По словам высокопоставленного чиновника администрации, телефонный разговор в следующем месяце был значительно короче и лишен привычной теплоты.

Инструменты, оставшиеся в запасе

Трамп все еще имеет в арсенале инструменты для усиления давления на Путина, но пока не использовал их. В частности, речь идет о:

Отправке в Украину дальнобойных крылатых ракет «Томагавк».

Введение новых вторичных санкций против любых компаний, ведущих бизнес с подсанкционными российскими нефтяными гигантами.

Усиление санкций против так называемого «теневого флота» незаконных нефтяных танкеров РФ.

«Трамп оставляет некоторые вещи за столом переговоров, потому что он все еще действительно хочет соглашения с Путиным», — считает Курт Волкер, бывший спецпредставитель Трампа по Украине во время его первого срока. «Это показывает, что он просто разочарован тем, что Путин еще не согласился на его планы».

Волкер добавил, что для того, чтобы заставить Путина пойти на серьезные уступки, понадобится «гораздо больше, чем санкции», и назвал отправку «Томагавков» в Украину важным следующим шагом.

Экономический эффект и реакция Москвы

Санкции против «Роснефти» и «Лукойла» могут стать экономическим «геймченджером», учитывая зависимость хрупкой военной экономики РФ от нефтегазовых доходов. Уже в течение суток после объявления индийские нефтеперерабатывающие заводы приняли меры по сокращению потоков нефти из России, а государственные нефтяные компании Китая приостановили, по крайней мере временно, закупку российской нефти.

Путин признал, что санкции могут нанести ущерб российской экономике. «Ожидаются определенные убытки», — сказал он журналистам в четверг, но добавил: «Ни одна уважающая себя страна никогда ничего не делает под давлением».

Пока Трамп не сигнализировал, введет ли он дополнительные санкции.

«Теперь вопрос заключается в том, видим ли мы фундаментальную перестройку стратегии Трампа или лишь временную меру, чтобы показать недовольство тем, что россияне абсолютно не сотрудничают на дипломатическом фронте», — отметил Эндрю Вайс, вице-президент по исследованиям аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace.