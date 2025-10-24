Multi от Минфин
українська
24 октября 2025, 11:44

Ledger и Trezor представили новые аппаратные кошельки, Трамп помиловал основателя Binance: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЛидеры рынка аппаратных кошельков обновили линейки: Представлены Ledger Nano Gen5 и Trezor Safe 7Ведущие производители аппаратных кошельков Ledger и Trezor одновременно представили свои устройства нового поколения: Ledger Nano Gen5 и Trezor Safe 7.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Лидеры рынка аппаратных кошельков обновили линейки: Представлены Ledger Nano Gen5 и Trezor Safe 7

Ведущие производители аппаратных кошельков Ledger и Trezor одновременно представили свои устройства нового поколения: Ledger Nano Gen5 и Trezor Safe 7.

Компания Ledger на своем мероприятии Ledger Op3n в Париже представила модель Nano Gen5. Среди ключевых обновлений:

  • Сенсорный экран на основе технологии E-Ink.
  • Поддержка Bluetooth и NFC.
  • Комплект включает карту Ledger Recovery Key для безопасного возобновления доступа.

Кроме того, компания переименовала свое приложение Ledger Live в Ledger Wallet, которое теперь позволяет пользователям напрямую подключаться к децентрализованным приложениям (dApps), включая 1inch. Также анонсировано корпоративное решение Ledger Multisig.

Trezor представил модель Safe 7, которая получила значительные аппаратные усовершенствования и повышенную безопасность:

  • Алюминиевый корпус.
  • Цветной сенсорный экран с защитными стеклами Gorilla Glass 3 и тактильным откликом.
  • Поддержка беспроводной зарядки и Bluetooth.

Ключевым преимуществом Trezor Safe 7 стал первый в отрасли полностью аудированный чип безопасности TROPIC01. Он работает в двухкомпонентной архитектуре вместе со вторым защитным элементом. Производитель также заявил, что устройство подготовлено к возможным угрозам со стороны квантовых вычислений.

Антирекорд Канады: Криптоплатформу Cryptomus оштрафовали на $126 млн за массовое отмывание денег

Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) наложил беспрецедентный штраф в размере 176,96 миллиона канадских долларов (около $126,4 млн) на компанию Xeltox Enterprises Ltd, оперирующую криптоплатформой Cryptomus. Это самый большой штраф в истории FINTRAC.

FINTRAC заявил, что Cryptomus (ранее Certa Payments Ltd) систематически нарушала федеральные законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Регулятор установил, что только в течение июля 2024 года платформа:

  • не сообщила о более чем 1000 подозрительных транзакциях.
  • скрыла информацию о 1518 крупных операциях с виртуальной валютой (более $10 000).

По данным FINTRAC, деятельность Cryptomus была напрямую связана с тяжкими преступлениями, включая торговлю материалами сексуального насилия над детьми, мошенничество, выплаты выкупа за атаки программ-требователей и обход санкций.

Помимо сокрытия транзакций, Cryptomus игнорировала базовые требования законодательства, а именно:

  • не обновляла должным образом политику соответствия (комплаенса).
  • не производила обязательную оценку рисков.
  • проигнорировала министерскую директиву и не сообщала об изменениях в своей деятельности.

Соучредитель Ripple Labs Крис Ларсен продал XRP более чем на $764 млн за семь лет

Соучредитель компании Ripple Labs Крис Ларсен, по оценкам аналитиков, получил более $764 миллиона прибыли от продажи собственных токенов XRP за последние семь лет. Об этом сообщил аналитик платформы CryptoQuant под ником JA_Maartun.

Последние продажи, как считается, связаны с недавним приобретением Ripple Labs компании GTreasury, специализирующейся на управлении корпоративной ликвидностью, сумма сделки составила $1 млрд.

По данным эксперта, Ларсен регулярно продает токены XRP начиная с января 2018 года. Аналитик отметил, что соучредитель компании неоднократно выводил прибыль именно в моменты, когда актив торговался вблизи локальных максимумов.

В частности, 20 октября 2025 года Крис Ларсен осуществил очередную крупную продажу: она реализовала 50 миллионов XRP на сумму примерно $120 миллионов всего за один час.

На момент написания новости токен XRP торгуется на уровне $2,43.

Трамп помиловал основателя Binance Чанпена Чжао

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего генерального директора крупнейшей криптобиржи Binance Чанпена Чжао.

«Глубоко благодарен за сегодняшнее помилование и президенту Трампу — за поддержку американской приверженности принципам справедливости, инноваций и правосудия», — написал Чжао в своем аккаунте в сети X.

Об этом решении первым сообщило издание The Wall Street Journal, уточнив, что указ был подписан 22 октября. Впоследствии эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.

«Президент Трамп воспользовался своими конституционными полномочиями, помиловав мистера Чжао, который подвергся преследованию со стороны администрации Джо Байдена в рамках их войны с криптовалютами», — заявила Левитт.

Напомним, Чанпен Чжао в 2023 году ушел с поста CEO Binance и признал себя виновным по обвинениям в нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
