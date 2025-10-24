Курс валют в пятницу: евро в обменниках подорожал на 7 копеек

В пятницу, 24 октября, на наличном рынке средний курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 8 копеек, а в продаже вырос на 1 копейку. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,60−42,10 грн. Евро покупают за 48,30 грн, а продают за 49,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,97−42,10, евро — 48,90−49,07 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,90−41,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,67−48,69 грн/евро.

