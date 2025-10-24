НБУ выпустил новые памятные монеты «Жители морских глубин» (фото)

Национальный банк выпустил новый набор из двух памятных монет «Жители морских глубин», продолжающих серию «Флора и фауна». Монеты посвящены жителям Черного и Азовского морей — раку-отшельнику и бычку-кругляку. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

В набор входят две памятные монеты номиналом в 5 гривен каждая.

Аверс

На аверсах монет размещен стилизованный контур Азовского и Черного моря с прилегающей территорией Украины, выполненный в форме рельефных горизонтальных линий, имитирующих морские волны.

Реверс

На реверсе монеты, посвященной:

Азовскому морю — изображены два бычка-кругляка (цветная печать) в природной среде — на песчано-илистом дне среди каменистых обломков и водной растительности. На переднем плане изображена кладка икры, акцентирующая внимание на репродуктивной функции вида и его экологическом значении;

Черному морю — рак-отшельник (цветная печать) в типичном биотопе — на каменистом дне с раковинами и обломками раковин, характерных для прибрежной зоны Черного моря.

Тираж набора — до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Где купить

Новый набор из двух памятных монет «Жители морских глубин» можно будет приобрести с 28 октября 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах (их перечень указан на странице официального интернет-представительства Национального банка).