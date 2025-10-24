За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1135080 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 октября: 910 российских оккупантов, 1 танк и 440 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 1 135 080 (+910) человек
- танков — 11 283 (+1) ед.
- боевых бронированных машин — 23 458 (+5) ед.
- артиллерийских систем — 33 972 (+34) ед.
- РСЗО — 1 526 (+1) ед.
- средства ПВО — 1230 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 73 826 (+440) ед.
- крылатые ракеты — 3 880 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны — 65 356 (+128) ед.
- специальная техника — 3 981 (+0) ед.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии