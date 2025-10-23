Multi от Минфин
Минфин провел четвертый аукцион по обмену ОВГЗ: удовлетворены заявки более чем на 15 миллиардов

Министерство финансов Украины 22 октября 2025 года провело четвертый аукцион по обмену (switch-аукцион) облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Спрос со стороны участников рынка был высоким — подана 21 заявка на общую сумму 17 млрд грн, из которых удовлетворены заявки на 15,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министерство финансов Украины 22 октября 2025 года провело четвертый аукцион по обмену (switch-аукцион) облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Фото: НБУ

Инвесторам было предложено обменять облигации с погашением 5 ноября 2025 на новые бумаги со сроком обращения до 25 июля 2029 года. Новый выпуск имеет доходность 14,89% годовых и предусматривает купонный платеж 74,45 грн. на каждую облигацию каждые полгода.

По итогам аукциона средневзвешенная доходность размещенных облигаций составила 14,89%, а предельная — 15,00%. Все заявки инвесторов были удовлетворены.

В рамках обмена в Министерство финансов будет зачислено для погашения и аннулирования облигации со сроком погашения 5 ноября 2025 на сумму 14,18 млрд грн (14 184 871 шт.).

В министерстве отметили, что проведение switch-аукционов является важным инструментом эффективного управления государственным долгом. Такие операции позволяют уменьшить краткосрочную долговую нагрузку на бюджет, сделать график погашений более сбалансированным и повысить предсказуемость и устойчивость государственных финансов.

«В то же время они способствуют развитию внутреннего рынка государственных заимствований и укрепляют доверие инвесторов к государственным ценным бумагам Украины», — добавили в Министерстве финансов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
