єВідновлення: подтвердить разрушение жилья теперь можно быстрее

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 октября 2025, 19:02 Читати українською

єВідновлення: подтвердить разрушение жилья теперь можно быстрее

Теперь украинцы, чьи дома были разрушены в результате российских обстрелов, смогут проще подтвердить факт разрушения через приложение «Дия» — даже если попасть в жилье невозможно. Правительство обновило правила дистанционного обследования поврежденного имущества. К процессу примут участие Государственное космическое агентство Украины и подразделения Сил обороны, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Теперь украинцы, чьи дома были разрушены в результате российских обстрелов, смогут проще подтвердить факт разрушения через приложение «Дия» — даже если попасть в жилье невозможно.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что изменилось

Раньше для подтверждения уничтожения жилья требовались фото с минимум трех ракурсов, строго сверху с отклонением не более 20°, с точной геолокацией в пределах 4 метров. Часто в условиях войны получить подобные снимки невозможно.

Теперь требования упростили:

  • Достаточно одного общего снимка, показывающего степень повреждения;
  • Не нужно снимать строго сверху — главное, чтобы было видно разрушение;
  • Погрешность геолокации может составлять до 10 метров вместо 4;
  • Даже если фото не идеальны, но вместе подтверждают факт уничтожения — их примут для компенсации.

Кроме того, спутниковые снимки Государственного космического агентства Украины теперь будут официально подтверждать уничтожение жилья. Также будут привлекаться отдельные подразделения сил обороны для сбора данных на прифронтовых территориях, где не могут работать гражданские комиссии.

«Все данные интегрируются с Реестром поврежденного имущества и порталом „Дия“ — чтобы процесс был быстрым и прозрачным», — говорится в сообщении.

єВідновлення в цифрах

За время работы программы более 143 тысяч семей получили компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье на общую сумму почти 50 миллиардов гривен.

Более 26 000 семей получили жилищные сертификаты для приобретения нового жилья на сумму 37,8 млрд грн — около 17 000 из них уже купили новые дома.

Благодаря механизму дистанционного обследования уже по более чем 650 заявлениям согласовано получение компенсаций за уничтоженное имущество.

Как работает программа

Владельцы подают заявление через «Дия» → Сервисы → єВідновлення и получают компенсацию за уничтоженное имущество.

Приоритет имеют военные, семьи погибших, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

Компенсацию за уничтоженное имущество получают двумя способами: жилищный сертификат на покупку нового жилья или в виде денежной компенсации на восстановление на собственном земельном участке. Новое имущество должно размещаться на безопасной территории.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BatonUA
BatonUA
23 октября 2025, 20:46
#
Замість масового будівництва сучасних хрущівок і зниження вартості житла, держава вливає купу грошей на обмежений ринок нерухомості. Це треба номінувати на премію Шнобеля
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами