єВідновлення: подтвердить разрушение жилья теперь можно быстрее

Теперь украинцы, чьи дома были разрушены в результате российских обстрелов, смогут проще подтвердить факт разрушения через приложение «Дия» — даже если попасть в жилье невозможно. Правительство обновило правила дистанционного обследования поврежденного имущества. К процессу примут участие Государственное космическое агентство Украины и подразделения Сил обороны, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что изменилось

Раньше для подтверждения уничтожения жилья требовались фото с минимум трех ракурсов, строго сверху с отклонением не более 20°, с точной геолокацией в пределах 4 метров. Часто в условиях войны получить подобные снимки невозможно.

Теперь требования упростили:

Достаточно одного общего снимка, показывающего степень повреждения;

Не нужно снимать строго сверху — главное, чтобы было видно разрушение;

Погрешность геолокации может составлять до 10 метров вместо 4;

Даже если фото не идеальны, но вместе подтверждают факт уничтожения — их примут для компенсации.

Кроме того, спутниковые снимки Государственного космического агентства Украины теперь будут официально подтверждать уничтожение жилья. Также будут привлекаться отдельные подразделения сил обороны для сбора данных на прифронтовых территориях, где не могут работать гражданские комиссии.

«Все данные интегрируются с Реестром поврежденного имущества и порталом „Дия“ — чтобы процесс был быстрым и прозрачным», — говорится в сообщении.

єВідновлення в цифрах

За время работы программы более 143 тысяч семей получили компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье на общую сумму почти 50 миллиардов гривен.

Более 26 000 семей получили жилищные сертификаты для приобретения нового жилья на сумму 37,8 млрд грн — около 17 000 из них уже купили новые дома.

Благодаря механизму дистанционного обследования уже по более чем 650 заявлениям согласовано получение компенсаций за уничтоженное имущество.

Как работает программа

Владельцы подают заявление через «Дия» → Сервисы → єВідновлення и получают компенсацию за уничтоженное имущество.

Приоритет имеют военные, семьи погибших, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

Компенсацию за уничтоженное имущество получают двумя способами: жилищный сертификат на покупку нового жилья или в виде денежной компенсации на восстановление на собственном земельном участке. Новое имущество должно размещаться на безопасной территории.