К закрытию межбанка в четверг, 23 октября, курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 13 копеек в покупке и продаже.
Доллар и евро продолжают дорожать на межбанке
|
Открытие 23 октября
|
Закрытие 23 октября
|
Изменения
|
41,84/41,87
|
41,90/41,93
|
6/6
|
48,51/48,53
|
48,64/48,66
|
13/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,60−42,05 грн. Евро покупают за 48,27 грн, а продают за 48,94 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,05−42,09, евро — 48,88−49,00 грн.
