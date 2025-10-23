ФРС, ЕЦБ и давление на гривну: Горячий конец октября (видео)

Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 22 по 29 октября? В новом выпуске разбираем, как шатдаун в США, ожидания решений ФРС и ЕЦБ, а также завершение месяца окажут влияние на валютный рынок. На внешних площадках сохраняется турбулентность: евро/доллар колеблется в коридоре 1,15−1,17, а инвесторы ожидают снижения ставки ФРС еще на 0,25%.