Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 22 по 29 октября? В новом выпуске разбираем, как шатдаун в США, ожидания решений ФРС и ЕЦБ, а также завершение месяца окажут влияние на валютный рынок. На внешних площадках сохраняется турбулентность: евро/доллар колеблется в коридоре 1,15−1,17, а инвесторы ожидают снижения ставки ФРС еще на 0,25%.
ФРС, ЕЦБ и давление на гривну: Горячий конец октября (видео)
Внутри страны гривна попадает под давление из-за спроса бизнеса на наличные деньги, импорта энергии и бюджетных выплат. Удержит ли НБУ курс без массированных интервенций? Сколько долларов может потратить регулятор? И где будет проходить базовый коридор гривны на этой неделе, смотрите в новом прогнозе.
Источник: Минфин
